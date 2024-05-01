Xiaomi представила в Индии специальную "чемпионскую" версию Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, посвященную футбольной сборной Аргентины, чемпионам мира 2022 года. Смартфон отличается дизайном в стиле футбольной формы Аргентины с номером 10 капитана команды Лионеля Месси и включает тематически оформленные аксессуары, такие как голубой USB-C кабель, сине-белый 120-Вт зарядный блок с логотипом футбольной федерации Аргентины и золотистая скрепка для SIM-карты.

Устройство также имеет специальные темы оформления и обои. Цена составляет 34 999 рупий за версию 12/512 ГБ, а продажи стартуют 15 мая, сообщает Mobiltelefon.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)