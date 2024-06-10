В ходе Xbox Games Showcase 2024 были представлены новые модели Xbox Series X и S, но не упомянута портативная консоль Xbox, несмотря на слухи об этом. Фил Спенсер из Microsoft, отвечая на вопрос редактора IGN Райана Маккеффри, не подтвердил, но и не опроверг разработку портативного устройства. Он выразил восторг от работы команды Xbox и интерес к различным форм-факторам и локальным платформам для игр, упомянув устройства, подобные Steam Deck.
На сайте IGN заявили, что Спенсер почти подтвердил планы по созданию портативной консоли Xbox, предполагая, что Microsoft может войти в рынок портативных консолей.
Фото: flickr.com/Mooshuu (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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