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PCWorld: смещение настройки профиля в меню
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PCWorld: смещение настройки профиля в меню "Пуск" разочаровало пользователей Windows

Microsoft выпустила новую тестовую версию Windows 11, в которой обновлено меню "Пуск", сосредоточенное на управлении учетными записями пользователей. В новой версии часто используемые опции, такие как "Блокировка", "Выход" и "Переключение пользователя", перемещены в менее доступное место, что вызвало неоднозначные отзывы.

Редизайн подчеркивает преимущества учетной записи Microsoft и связанных с ней сервисов, однако критики указывают на усложнение выполнения основных системных задач. Несмотря на критику, Microsoft продолжает работать над улучшением функционала и дизайна Windows 11.

Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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