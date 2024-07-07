Microsoft выпустила новую тестовую версию Windows 11, в которой обновлено меню "Пуск", сосредоточенное на управлении учетными записями пользователей. В новой версии часто используемые опции, такие как "Блокировка", "Выход" и "Переключение пользователя", перемещены в менее доступное место, что вызвало неоднозначные отзывы.

Редизайн подчеркивает преимущества учетной записи Microsoft и связанных с ней сервисов, однако критики указывают на усложнение выполнения основных системных задач. Несмотря на критику, Microsoft продолжает работать над улучшением функционала и дизайна Windows 11.

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