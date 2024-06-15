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Microsoft удалила из Windows 11 приложение Copilot, неожиданно появившееся у пользователей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:47

Microsoft удалила из Windows 11 приложение Copilot, неожиданно появившееся у пользователей

Microsoft удалила из Windows 11 приложение Copilot, которое неожиданно появилось у пользователей. Стало известно, что это 8-килобайтное приложение было обнаружено в конце марта и временно приостановило обновление системы.

Компания заверила, что Copilot не представлял угрозу безопасности и не выполнял никаких действий в фоновом режиме.

В мае Microsoft анонсировала новую линейку ИИ-компьютеров Copilot+ PC, подчеркнув их способность выполнять расширенные ИИ-функции, включая создание исторических скриншотов действий пользователя.

Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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