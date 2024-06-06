Microsoft объявила о новой бета-программе для постепенного добавления новых функций в устаревшую операционную систему Windows 10. В своем блоге компания отметила, что хотя поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025 года, пользователи могут участвовать в бета-канале для тестирования нововведений перед их официальным выпуском.
Компания также подчеркнула, что автоматического обновления до Windows 11 не будет, однако при переключении на каналы для тестирования система пользователя обновится до последней сборки Windows 11.
Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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