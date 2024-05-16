Менее чем месяц понадобилось маркетплейсу Wildberries чтобы скорректировать работу ресурса для пользователей в соответствии с указаниями Федеральной антимонопольной службы РФ.

В частности кардинально пересмотрены условия управления стоимостью услуг хранения и логистики. В апреле этого года ФАС России было выявлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. Онлайн ритейлер пошел на диалог с надзорным ведомством и привел внутренние правила, в частности в сфере тарифов, к заявленным регулятором требованиям.

К примеру отныне, у продавцов появилось право бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров, что позволит снизить издержки на хранение на складе и создаст более ясный горизонт планирования. Стоимость логистики от склада до пункта выдачи также можно будет закрепить на 60 или 90 дней.

Также с середины мая в оферте закреплен чёткий список случаев, когда Wildberries может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. В этой части расширены и права клиентов, также исходя из позиции ФАС РФ.

Фото: Эван-Эймос/Creative Commons Attribution-ShareAlike.