Менее чем месяц понадобилось маркетплейсу Wildberries чтобы скорректировать работу ресурса для пользователей в соответствии с указаниями Федеральной антимонопольной службы РФ.
В частности кардинально пересмотрены условия управления стоимостью услуг хранения и логистики. В апреле этого года ФАС России было выявлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. Онлайн ритейлер пошел на диалог с надзорным ведомством и привел внутренние правила, в частности в сфере тарифов, к заявленным регулятором требованиям.
К примеру отныне, у продавцов появилось право бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров, что позволит снизить издержки на хранение на складе и создаст более ясный горизонт планирования. Стоимость логистики от склада до пункта выдачи также можно будет закрепить на 60 или 90 дней.
Также с середины мая в оферте закреплен чёткий список случаев, когда Wildberries может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. В этой части расширены и права клиентов, также исходя из позиции ФАС РФ.
Фото: Эван-Эймос/Creative Commons Attribution-ShareAlike.
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