Wildberries, онлайн-ретейлер, и Russ, оператор наружной рекламы, создали совместное предприятие под названием "РВБ". Новая компания была зарегистрирована в Москве 4 июля и специализируется на интернет-торговле.
Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян из Russ.
Владельцами "РВБ" являются Wildberries с 65% акций и "Стинн", часть группы Russ, с 35%. Это объединение направлено на создание новой цифровой торговой платформы и поддержку развития малого и среднего бизнеса в странах присутствия, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Artyom Vasilyev (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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