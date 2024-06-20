Wildberries, онлайн-ретейлер, и Russ, оператор наружной рекламы, объявили о своем объединении с целью создания новой цифровой торговой платформы. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что они раскроют подробности объединения после согласования его структуры с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Также Бакальчук подтвердила, что лично возглавит новую объединенную компанию и уточнила, что объединение позитивно скажется на деятельности Wildberries, предоставив селлерам больше возможностей для продвижения, сообщает ТАСС.

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