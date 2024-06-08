Wildberries и Росаккредитация подписали соглашение о сотрудничестве для разработки цифрового сервиса в сфере туризма, объединяющего каталог туристических объектов Wildberries с реестром средств размещения Росаккредитации.

Партнеры договорились об обмене актуальной и проверенной информацией о категориях объектов и средств размещения для повышения качества данных в базе. Пользователи сервиса Wildberries travel смогут быть уверены в подтвержденной Росаккредитацией категории отелей, что обеспечит высокий уровень сервиса, сообщает ТАСС.

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