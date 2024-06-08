Wildberries и Росаккредитация подписали соглашение о сотрудничестве для разработки цифрового сервиса в сфере туризма, объединяющего каталог туристических объектов Wildberries с реестром средств размещения Росаккредитации.
Партнеры договорились об обмене актуальной и проверенной информацией о категориях объектов и средств размещения для повышения качества данных в базе. Пользователи сервиса Wildberries travel смогут быть уверены в подтвержденной Росаккредитацией категории отелей, что обеспечит высокий уровень сервиса, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Kenneth C. Zirkel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Додон призвал оппозицию Молдавии объединиться и спасти республику
Экс-президент Молдовы Игорь Додон в интервью РИА Новости выразил готовность объединиться с оппозиционными силами страны.
Политик Дюпон-Эньян: Макрон толкает Париж к ядерной войне
Лидер партии "Вставай, Франция" Дюпон-Эньян высказал обеспокоенность относительно действий Эммануэля Макрона. По его мнению, президент стремится привести страну к прямому военному конфликту с Москвой.
Врач Шишонин: резкое снижение уровня холестерина может привести к онкологии
Врач Александр Шишонин предостерег от чрезмерного снижения холестерина, указывая, что общепринятые нормы холестерина (3,3 до 5,5 ммоль/л) основаны на устаревших данных.
DoctorPiter: симптомы заболевания печени включают пожелтение кожи и спутанное сознание
Печень — крупнейший внутренний орган человека и один из самых важных, участвующий во множестве функций, включая обработку токсинов и производство желчи.