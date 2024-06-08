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Гендиректор WB Бакальчук: покупатели тратят миллионы рублей на Wildberries
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:57

Гендиректор WB Бакальчук: покупатели тратят миллионы рублей на Wildberries

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала на Петербургском международном экономическом форуме, что пользователи маркетплейса тратят миллионы рублей на покупки. Она отметила, что некоторые клиенты тратят более миллиона, и даже двух-трех миллионов рублей, сообщает News.Ru.

Бакальчук также упомянула, что самым давним покупателем является она сама, с опытом покупок почти в 20 лет. Её процент выкупа составляет примерно 97%.

Она также рассказала о забавном случае на свадьбе, где в ходе конкурса "Мисс Wildberries" выяснилось, что некоторые жены тратили больше, чем их мужья предполагали.

Фото: commons.wikimedia.org/RG72 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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