Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала на Петербургском международном экономическом форуме, что пользователи маркетплейса тратят миллионы рублей на покупки. Она отметила, что некоторые клиенты тратят более миллиона, и даже двух-трех миллионов рублей, сообщает News.Ru.

Бакальчук также упомянула, что самым давним покупателем является она сама, с опытом покупок почти в 20 лет. Её процент выкупа составляет примерно 97%.

Она также рассказала о забавном случае на свадьбе, где в ходе конкурса "Мисс Wildberries" выяснилось, что некоторые жены тратили больше, чем их мужья предполагали.

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