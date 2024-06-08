Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала на Петербургском международном экономическом форуме, что пользователи маркетплейса тратят миллионы рублей на покупки. Она отметила, что некоторые клиенты тратят более миллиона, и даже двух-трех миллионов рублей, сообщает News.Ru.
Бакальчук также упомянула, что самым давним покупателем является она сама, с опытом покупок почти в 20 лет. Её процент выкупа составляет примерно 97%.
Она также рассказала о забавном случае на свадьбе, где в ходе конкурса "Мисс Wildberries" выяснилось, что некоторые жены тратили больше, чем их мужья предполагали.
Фото: commons.wikimedia.org/RG72 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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