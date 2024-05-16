В 2024 году компания Great Wall планирует привезти в Россию гибридный минивэн Wey 80. Модель будет доступна в двух версиях: стандартной семиместной и удлиненной шестиместной.
Стандартная версия оснащена гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 156 л. с. и двумя электромоторами, топовый вариант имеет аналогичную установку, но с бензиновым двигателем на 170 л. с.
Продажи в России начнутся в ноябре, сообщает Газета.Ру.
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