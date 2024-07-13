Владелец Apple Watch Джаред Брик потерял свои смарт-часы в океане в июне 2022 года во время празднования дня рождения сына на Карибах. После потери пользователь активировал функцию поиска, но без надежды на возврат устройства.

Спустя полтора года, в декабре 2023 года, часы были найдены другим человеком, который с помощью функции "Локатор" увидел контактный номер Брика и вернул их по почте.

К удивлению Брика, часы все еще работали, и он поблагодарил компанию Apple за надежные технологии.

Фото: commons.wikimedia.org/SimonWaldherr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)