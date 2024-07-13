Восемь мирных жителей ранены при очередной украинской террористической атаке на населённый пункт Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Четырех пострадавших пришлось доставить в лечебное учреждение. В их числе мужчина с открытой черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии. Остальным оказали медицинскую помощь на месте и отправили на амбулаторное лечение", сообщает руководитель субъекта федерации.

В результате обстрела ремонтировать предстоит пять многоквартирных жилых домов, один частный дом, около двух десятков транспортных средств, объект социальной инфраструктуры и два коммерческих помещения. Также один автомобиль загорелся от прямого попадания снаряда, пожар ликвидирован.

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