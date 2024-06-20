Рассмотрение проекта поправок об индексации пенсий работающим пенсионерам планируется на следующую неделю, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Закон Путина начнем рассматривать на будущей неделе. Это именно его решение", — чётко обозначил спикер на сегодняшней пленарке.

Ожидается что законодательную инициативу утвердят оперативно. И документ вступит в силу уже в период текущей весенней сессии Федерального собрания России.

Актуализировать индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров Владимир Путин порекомендовал парламентариям в ходе выступления в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/duma.gov.ru (Creative CommonsAttribution 4.0)