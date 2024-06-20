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Индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят на следующей неделе
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 13:59

Индексацию пенсий работающим пенсионерам рассмотрят на следующей неделе

Рассмотрение проекта поправок об индексации пенсий работающим пенсионерам планируется на следующую неделю, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Закон Путина начнем рассматривать на будущей неделе. Это именно его решение", — чётко обозначил спикер на сегодняшней пленарке.

Ожидается что законодательную инициативу утвердят оперативно. И документ вступит в силу уже в период текущей весенней сессии Федерального собрания России.

Актуализировать индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров Владимир Путин порекомендовал парламентариям в ходе выступления в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/duma.gov.ru (Creative CommonsAttribution 4.0)

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