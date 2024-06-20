Рассмотрение проекта поправок об индексации пенсий работающим пенсионерам планируется на следующую неделю, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Закон Путина начнем рассматривать на будущей неделе. Это именно его решение", — чётко обозначил спикер на сегодняшней пленарке.
Ожидается что законодательную инициативу утвердят оперативно. И документ вступит в силу уже в период текущей весенней сессии Федерального собрания России.
Актуализировать индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров Владимир Путин порекомендовал парламентариям в ходе выступления в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме.
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