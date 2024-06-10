Volvo переносит производство своих электрических кроссоверов EX30 и EX90 из Китая в Европу, на завод в бельгийском Генте. Это решение мотивировано предстоящим повышением европейских ввозных пошлин на китайские автомобили и слабыми продажами в Китае, при этом Европа остаётся крупным и успешным рынком для Volvo.
Компания стремится избежать потерь на фоне увеличения тарифов, которые могут варьироваться от 15 до 30 процентов в Европе и до 100 процентов в США, где также растут пошлины на компоненты для электрокаров. Эти меры направлены на борьбу с субсидируемыми Китаем низкими ценами и поддержку местных производителей, сообщает Motor.
Фото: flickr.com/Michael Sheehan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
"Страна.ua": на Украине берег реки Прут усеяли заражёнными чумой тушами
Заражённых африканских свиней обнаружили на берегу реки Прут. О произошедшем рассказывает украинское интернет-издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Bloomberg: в Киеве осудили технологии ИИ, предоставленные Западом
Некоторые украинские служащие, занятые в структурах власти, выразили своё недовольство технологиями искусственного интеллекта, привезёнными из стран Запада. Многие из них назвали это «хайпом», считая, что инструменты не продуктивны в использовании, сообщает американское информационное агентство Bloomberg.
Нарколог Петров: тягу к алкоголю усиливают закуски
Психиатр-нарколог Антон Петров предупредил о том, что некоторые продукты могут увеличивать тягу к алкоголю, особенно если они употреблялись с горячительными напитками. В интервью "Доктор Питер" он перечислил продукты и блюда, способствующие усилению желания выпить.
Эксперт Завьялова: употребление хлеба с плесенью грозит инфекциями и проблемам с ЖКТ
Российские врачи предостерегли от употребления хлеба с плесенью из-за его опасных последствий для здоровья, включая возможность летального исхода.