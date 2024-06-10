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Volvo начала переносить производство электрических кроссоверов из Китая в Бельгию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:57

Volvo начала переносить производство электрических кроссоверов из Китая в Бельгию

Volvo переносит производство своих электрических кроссоверов EX30 и EX90 из Китая в Европу, на завод в бельгийском Генте. Это решение мотивировано предстоящим повышением европейских ввозных пошлин на китайские автомобили и слабыми продажами в Китае, при этом Европа остаётся крупным и успешным рынком для Volvo.

Компания стремится избежать потерь на фоне увеличения тарифов, которые могут варьироваться от 15 до 30 процентов в Европе и до 100 процентов в США, где также растут пошлины на компоненты для электрокаров. Эти меры направлены на борьбу с субсидируемыми Китаем низкими ценами и поддержку местных производителей, сообщает Motor.

Фото: flickr.com/Michael Sheehan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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