Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в День памяти и скорби в обращении заявил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов — священный, надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее будущим поколениям, приводит слова спикера сайт нижней палаты парламента.

"Солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага со своей земли, покончить с фашизмом. Не жалели жизни и сил ради свободы родины, ради будущих поколений", — написал депутат.

Не утихает боль от осознания, сколько горя и страданий принесла война, с какими страшными испытаниями столкнулась наша Родина, в боях фашистской Германией. Двадцать семь миллионов погибших, разрушенные до основания города и посёлки, сожженные деревни и сёла, оказавшиеся в блокадном кольце два с половиной миллиона ленинградцев, кровопролитные сражения — всё это важно помнить.

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