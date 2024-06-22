Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в День памяти и скорби в обращении заявил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов — священный, надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее будущим поколениям, приводит слова спикера сайт нижней палаты парламента.
"Солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага со своей земли, покончить с фашизмом. Не жалели жизни и сил ради свободы родины, ради будущих поколений", — написал депутат.
Не утихает боль от осознания, сколько горя и страданий принесла война, с какими страшными испытаниями столкнулась наша Родина, в боях фашистской Германией. Двадцать семь миллионов погибших, разрушенные до основания города и посёлки, сожженные деревни и сёла, оказавшиеся в блокадном кольце два с половиной миллиона ленинградцев, кровопролитные сражения — всё это важно помнить.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Эндрю Шива (Attribution-Share Alike 4.0)
Антонов: в США прекратят работу два отделения российского визового центра
Соединенные штаты закроют два российских отделения визового центра. Речь идёт об учреждениях в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.
Китай приобрёл в РФ бурый уголь на рекордную за почти два года сумму
Китайские потребители в мае этого года приобрели у российских контрагентов бурого угля на рекордные с осени позапрошлого года 53 миллиона долларов, суммарные поставки угля превысили в Поднебесную в последний весенний месяц достигли одного миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Juice Jacking: пауэрбанк защитит смартфон от кражи данных
Эксперты назвали способы защитить смартфон от кражи данных через общественные зарядные станции. Существует угроза под названием Juice Jacking, которая использует порты в общественных местах для кражи данных и внедрения вредоносного ПО в подключённые устройства.
Меры, принимаемые США против жары в Калифорнии, приведут к засухе в Европе
Исследование американских ученых, опубликованное в журнале Nature Climate Change, указывает на возможные непредвиденные последствия применения климатических технологий в Калифорнии. Попытки снизить экстремальные температуры на западном побережье США могут привести к усилению жары в Европе.