Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу реплики руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о Государственной думе. По мнению главы нижней палаты, генерал оскорбил россиян назвав парламент "государственной дурой".

Утром, в ходе диалога на Петербургском международном юридическом форуме, Александр Бастрыкин попросил депутатов быстрее принять законы касательно мигрантов.

"Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура",- сказал в частности главный следователь страны.

По эмоциональному мнению руководителя СК РФ, в контексте напряженной и тревожной ситуации с мигрантами нужны правовые инициативы, которые могут принять только депутаты.

"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", — резюмировал оценочное суждение юриста Вячеслав Володин.

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