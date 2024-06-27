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Володин: Бастрыкин оскорбил граждан репликой о
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 14:57

Володин: Бастрыкин оскорбил граждан репликой о "государственной дуре"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу реплики руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о Государственной думе. По мнению главы нижней палаты, генерал оскорбил россиян назвав парламент "государственной дурой".

Утром, в ходе диалога на Петербургском международном юридическом форуме, Александр Бастрыкин попросил депутатов быстрее принять законы касательно мигрантов.

"Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура",- сказал в частности главный следователь страны.

По эмоциональному мнению руководителя СК РФ, в контексте напряженной и тревожной ситуации с мигрантами нужны правовые инициативы, которые могут принять только депутаты.

"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", — резюмировал оценочное суждение юриста Вячеслав Володин.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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