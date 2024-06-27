Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу реплики руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о Государственной думе. По мнению главы нижней палаты, генерал оскорбил россиян назвав парламент "государственной дурой".
Утром, в ходе диалога на Петербургском международном юридическом форуме, Александр Бастрыкин попросил депутатов быстрее принять законы касательно мигрантов.
"Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура",- сказал в частности главный следователь страны.
По эмоциональному мнению руководителя СК РФ, в контексте напряженной и тревожной ситуации с мигрантами нужны правовые инициативы, которые могут принять только депутаты.
"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", — резюмировал оценочное суждение юриста Вячеслав Володин.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Финские власти с сентября ограничат перемещение беженцев по стране
Финляндия с 1 сентября вводит ограничения на перемещение граждан других стран и лиц без гражданства, ищущих убежища, а также сделает более оперативным процесс рассмотрения их заявлений, сообщает МВД скандинавского государства.
Нидерланды выступают за "лидирующую роль" в помощи Украине
Новый министр обороны Нидерландов Гейс Тёйнман призывает к "ведущей роли" в оказании военной поддержки Украине, информирует издание NL Times.
Президент "Аспект" Федоров исключил укрепление семей из-за увеличения пошлины за развод
Количество разводящихся пар в России уже достигает 52%. Столь огромные проблемы государству уже не получиться устранить, приняв очередной законопроект, сообщил для NewsInfo.Ru президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Ожидается, что закон о "мокром" лизинге вступит в силу в 2025 году
Законопроект о комплексном лизинге воздушных судов, включающем передачу экипажа, планируется утвердить в ходе весенней сессии и ввести в действие с 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.