Новый Volkswagen Golf R, представленный в хэтчбек-версии, станет самым мощным автомобилем в истории модели. Он оснащен усовершенствованным 2,0-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем мощностью 330 лошадиных сил, что на 15 лошадиных сил больше, чем у его предшественника.
Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, но ее можно увеличить до 270 км/ч с помощью пакета Performance Package. Автомобиль получит полный привод с векторизацией тяги, автоматическую трансмиссию DSG и особенности, такие как режим Drift и технология распределения крутящего момента для улучшения управляемости.
Также в стандартную комплектацию входят система Dynamic Chassis Control, измененные бамперы, новые фары и фонари, а также улучшенные колесные диски. В интерьере появятся 12,9-дюймовый тачскрин и 10,2-дюймовая цифровая приборная панель с новыми функциями.
Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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