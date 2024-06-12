Новый Volkswagen Golf R, представленный в хэтчбек-версии, станет самым мощным автомобилем в истории модели. Он оснащен усовершенствованным 2,0-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем мощностью 330 лошадиных сил, что на 15 лошадиных сил больше, чем у его предшественника.

Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, но ее можно увеличить до 270 км/ч с помощью пакета Performance Package. Автомобиль получит полный привод с векторизацией тяги, автоматическую трансмиссию DSG и особенности, такие как режим Drift и технология распределения крутящего момента для улучшения управляемости.

Также в стандартную комплектацию входят система Dynamic Chassis Control, измененные бамперы, новые фары и фонари, а также улучшенные колесные диски. В интерьере появятся 12,9-дюймовый тачскрин и 10,2-дюймовая цифровая приборная панель с новыми функциями.

Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)