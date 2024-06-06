Ранее российский завод Volkswagen в Калуге, теперь принадлежащий компании AGR Automotive Group, планируется перезапустить к концу 2024 года. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что перезапуск производства на бывшей площадке Volkswagen запланирован на этот срок.

В настоящее время AGR ведет подготовительные работы и переговоры с китайскими партнерами, в том числе с потенциальными поставщиками деталей, устойчивых к санкциям, для обеспечения работы завода в индустриальном парке "Грабцево". Среди вероятных партнеров упоминаются GAC и FAW.

Ранее на заводе выпускались модели Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid с общей производственной мощностью 225 тысяч автомобилей в год, до его остановки в 2022 году.

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