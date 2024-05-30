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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:30

"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей

Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).

Аналитическое агентство "Автостат" опросило дилеров о предполагаемых ценах. По мнению представителей дилерских холдингов, автомобили Volga будут позиционироваться в среднем ценовом сегменте. Прогнозируемые цены следующие: седан Volga C40 — 2,5-3 млн рублей, кроссовер Volga K40 — 3-3,6 млн рублей. В целом, цены на автомобили Volga будут варьироваться от 2,5 до 4 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Аимаина хикари (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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