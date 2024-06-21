Правительство РФ анонсировало выделение более 810 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

В числе мероприятий, которые получат бюджетную поддержку: создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, установление экономически обоснованных тарифов.

В минувшем году на поддержку таких программ было направлено около 960 млн рублей. В федеральном бюджете на 2024-2026 годы на эти цели зарезервировано более десяти млрд рублей.

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