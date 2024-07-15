На этой неделе в правительстве РФ планируют одобрить доработанный законопроект об увеличении в полтора раза срока восстановительного ремонта по полисам ОСАГО, пишет издание "Ведомости". Период хотят пролонгировать с нынешних с 30 до 45 суток, сообщают источники со ссылкой на главу аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.
Согласно процедуре, если правительственная комиссия даст положительное заключение на данный нормативный акт, документ будет внесен в Госдуму после получения документа из кабмина, предположительно в ближайшие две-три недели.
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