Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал выделение более чем 9,5 млрд рублей а поддержку инвесторов, реализующих значимые проекты в регионах Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение глава кабмина подписал накануне.

"За счёт полученных субсидий инвесторы смогут возместить затраты на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проектов. Речь идёт о создании и подключении объектов к электрическим, тепловым и инженерным сетям. Реализация их проектов позволит создать почти 8 тыс. новых рабочих мест", — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Финансовую поддержку направят на десять инвесторов, чьи презентации и наработки прошли конкурсный отбор. В числе таких стартапов: возведение агропромышленного парка в Южно-Сахалинске и мясоперерабатывающего комплекса в Приморском крае и ряда других важных и перспективных объектов.

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