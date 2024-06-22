Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал выделение более чем 9,5 млрд рублей а поддержку инвесторов, реализующих значимые проекты в регионах Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение глава кабмина подписал накануне.
"За счёт полученных субсидий инвесторы смогут возместить затраты на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проектов. Речь идёт о создании и подключении объектов к электрическим, тепловым и инженерным сетям. Реализация их проектов позволит создать почти 8 тыс. новых рабочих мест", — сообщает пресс-служба правительства РФ.
Финансовую поддержку направят на десять инвесторов, чьи презентации и наработки прошли конкурсный отбор. В числе таких стартапов: возведение агропромышленного парка в Южно-Сахалинске и мясоперерабатывающего комплекса в Приморском крае и ряда других важных и перспективных объектов.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/kikiwis (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Chery представила новый гибридный кроссовер Fengyun T6 по цене от 129 900 юаней
Chery представила новый гибридный кроссовер Fengyun T6 на китайском рынке. Модель, разработанная под суббрендом Fengyun, является плагин-гибридной версией Chery Tansuo 06 и доступна в трех комплектациях: Air, Pro и Max.
JATO Dynamics: Tesla Model Y признана самым продаваемым автомобилем в мире
Tesla Model Y стала лидером мировых продаж автомобилей в 2023 году с рекордными 1,22 миллионами единиц, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом.
Дерматолог Протопопов: кожные покраснения могут быть вызваны грибковыми инфекциями
Врач-дерматолог Даниил Протопопов рассказал, что кожные покраснения часто воспринимаются как аллергия или дерматит, но они могут быть вызваны грибковыми инфекциями, или микозами.
Невролог Тархов: локализация боли в одной части головы требует обращения к специалисту
Невролог Дмитрий Тархов обозначил ключевые признаки опасной головной боли, требующей обращения к специалисту.