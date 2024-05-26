Среди отечественных туристов зафиксирован рекордный всплеск популярности путешествий на Камчатку. Рост бронирования отелей в этом регионе по сравнению с прошлым летом, по данным агрегатора вырос в два с половиной раза.

В лидерах по запросом, крупнейший город этого субъекта федерации, Петропавловск-Камчатский. Едут туда, по словам туроператоров, полюбоваться природными красотами, знаменитыми вулканами, и полакомиться свежими морепродуктами% икра, рыба, крабы. Отдых в этом регионе не дешёвый, но с учетом переориентации значительной части россиян, на внутренний туризм, направление стало одним из самых востребованных в предстоящем сезоне.

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