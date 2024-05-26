Среди отечественных туристов зафиксирован рекордный всплеск популярности путешествий на Камчатку. Рост бронирования отелей в этом регионе по сравнению с прошлым летом, по данным агрегатора вырос в два с половиной раза.
В лидерах по запросом, крупнейший город этого субъекта федерации, Петропавловск-Камчатский. Едут туда, по словам туроператоров, полюбоваться природными красотами, знаменитыми вулканами, и полакомиться свежими морепродуктами% икра, рыба, крабы. Отдых в этом регионе не дешёвый, но с учетом переориентации значительной части россиян, на внутренний туризм, направление стало одним из самых востребованных в предстоящем сезоне.
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МИД: взаимодействие "арктической пятёрки" заморожено не из-за РФ
Взаимодействие России, Норвегии, Канады, США и Дании, стран "арктической пятёрки", заморожено не по инициативе нашего государства, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
США предупредили работающие в РФ банки из Европы о серьёзных рисках санкций
Американские власти планируют усиление вторичных санкций против зарубежных банков, которые продолжают свою работу в российской юрисдикции, сообщила в интервью Reuters министр финансов США Джанет Йеллен.
Диетолог Дюваль: в день оптимально съедать одну порцию мороженого
В день оптимально можно съедать не больше одной порции мороженого, поскольку в этом продукте находиться до 400 калорий. Об этом NewsInfo. Ru рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Daily Mail: громоподобная боль в голове требует немедленного обращения к врачу
Громоподобная боль в голове может быть признаком серьезных заболеваний, таких как разрыв аневризмы или гипертония, и требует немедленного обращения к врачу, по информации от издания Daily Mail.