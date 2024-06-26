ПАО "Вымпелком" не будет перечислять дивиденда по обыкновенным акциям за предыдущий год. Данное решение принял единственный акционер оператора: АО "Коперник-Инвест 3". Дивиденды решено выплатить лишь по привилегированным акция общества. На общую сумму 6,4 тыс. рублей (по 0,1 копейки на бумагу).
Помимо это, владелец компании избрал новый совет директоров, персональный состав которого не раскрывается. Также был утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность.
Предприятие, контролирующее мобильного оператора "Билайн" осенью прошлого года стало полностью российской компанией, когда телеком-холдинг VEON продал организацию команде её топ-менеджеров во главе с гендиректором Александром Торбаховым.
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