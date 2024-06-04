Более миллиона камер видеонаблюдения в нашей стране, примерно треть из которых с функцией распознавания лиц, делают жизнь в мегаполисах безопаснее, однако пристальный взгляд "большого брата" за россиянами несёт риски вмешательства в частную жизнь граждан, делится в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

"В целом любая видеофиксация любого правонарушения, безусловно, является доказательством, причем таким объективным доказательством. Поэтому, с точки зрения повышения раскрываемости, это, конечно, большой плюс. А касательно, личной жизни и свободного передвижения граждан — это, конечно, наверное, вторжение в личную жизнь, потому что надо понимать, что мы не всегда хотим фиксировать, например, какие-то события, вообще какие-то заведения, какие-то рестораны", — рассуждает адвокат с позиции гражданского права.

По сути это дополнительный сбор персональной информации через систему видеофиксации, видеонаблюдения, который может быть использован, например, с точки зрения рекламы, когда система отслеживает, куда вы ходите, и начинает вам активно предлагать аналогичные варианты, или вы смотрите какие-то вещи, интересуетесь чем-то, и потом вдруг в Яндексе вы сталкиваетесь с тем, что вам начинают это активно рекламировать, приводит примеры из жизни эксперт.

Между тем, с точки зрения вопросов безопасности, ради чего изначально и формировалась система видеоконтроля в российских мегаполисах, к примеру только в столице, по мнению главы минцифры Максута Шадаева за десять лет она вдвое снизила уличную преступность. В десять раз, по словам министра, сократилось число зарегистрированных угонов, а раскрываемость фиксируемых преступлений выросла в два раза.

Тем не менее, не менее, как считает Андрей Алешкин, масштабный контроль безусловно, уменьшает нашу степень свободы, потому что мы становимся заложником своих интересов, своих привычек, и эта информация, конечно, будет уходить.

"А в случаях, когда у нас бывают взломы таких систем, то, соответственно, мы уязвимы с точки зрения мошенников, потому что они могут нам предлагать использовать полученную информацию таким образом про нас, шантажировать нас и так далее", — делится опасениями юрист.

Между тем, власти планируют дальнейшее расширение системы видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики, а также автоматизированной системой контроля работы камер в местах повышенной опасности с синхронизацией имеющихся систем видеонаблюдения, в том числе установленных в рамках АПК "Безопасный город" практически на всей территории страны.

В ближайшее время речь идёт о приобщении к новым технологиям и административных центров с численностью населения от 100 тыс. человек. Сроки на реализацию проекта, судя по документам: два — три года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Benoît Prieur (Creative Commons CC0 1.0)