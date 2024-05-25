Вертолет главы армянского правительства Николы Пашиняна совершил экстренную посадку в населённом пункте Вандзор из-за сложных метеоусловий, сообщает РБК. По информации местных СМИ борт премьера направлялся в город Ташир. Однако погодная обстановка вызвала опасения и полёт решили прервать.
"Все хорошо. Из-за плохих погодных условий наш вертолет приземлился в Ванадзоре. Теперь мы в дороге на машине", - написал руководитель кабмина Армении в одной из социальных сетей.
19 мая в горах на северо-западе Ирана разился, на фоне сложных метеоусловий борт иранского президента Эбрахима Раиси, возвращавшегося после визита в Азербайджан.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Паруйр Сантросян (Attribution-Share Alike 4.0).
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