Правительство Венгрии организует пересмотр роли государства в НАТО, потому что не желает принимать участие в военной миссии альянса на Украине, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире местной радиостанции.
Власти Венгрии анализируют несколько вариантов развития событий, как оставаться членом НАТО, не отправляя своих солдат на войну. Глава кабмина заметил, что в Брюсселе знают об этом и придумали для страны даже специальный термин: «неучастник».
Премьер-министр особо отметил, что воспринимает как опасные, рассуждения о военном конфликте в Европе и возможности участия западных войск в боевых действиях на Украине. Венгрия не хотела принимать участие в Первой и Второй мировых войнах. Власти страны не позволят втянуть венгров в мировую войну в третий раз, резюмирует Виктор Орбан.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Европейская народная партия (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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