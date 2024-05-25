Власти Венгрии противодействуют направлению прибыли от российских активов для закупки оружия ВСУ, но вето представители республики пока накладывать не стали, руководство Еврокомиссии пытается в кулуарах договориться с принципиальным партнёром, сообщает Financial Times.

Страны Евросоюза около года ведут диалог по возможности задействовать для покупки оружия Украине замороженные российские активы в ЕС. На этой неделе в силу вступил нормативный акт, позволяющий использовать для поддержки киевского режима части прибыли, с оказавшихся в распоряжении европейцев средств России. Однако, рамочное решение стопорится на практике.

"Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины. Есть предположение, что Будапешт не пойдет на уступки как минимум до июньских выборов в Европарламент", - пишет FT.

Руководство Евросоюза инициирует для Венгрии заключение сделки, чтобы их доля заблокированных активов не направилась на покупку оружия, делятся инсайдом СМИ. Пока благодаря этому Будапешт не наложил вето на продвигаемый ЕС механизм, ограничившись созданием проволочек.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Mykee78 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Венгрия)