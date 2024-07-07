Порталы по поиску работы обновляют максимумы предлагаемой оплаты труда соискателям. Лидируют сферы недвижимости, стоматологии и it-технологий.

Анализ свежих предложений разнообразен, хотя во мнению специалистов по подбору персонала, лето, не самый высокий сезон у рекрутеров. Однако, данные сайтов АвитоРабота, hh. ru и Зарплата. ру заманчивые предложения в плане дохода появились в разгар сезона отпусков.

В Астрахани ищут риелтора с предлагаемой зарплатой в 700 тыс. руб. в месяц. Девелопер из столицы согласен платить брокеру по продаже недвижимости от 400 тыс. до 2 млн рублей. Для стоматолога-универсала в одну крупную сеть клиник предложение скромнее: доход в 500 тыс. руб. в месяц. Труд разработчика программного обеспечива обеспечения ежемесячно готовы оплачивать в сумме миллион рублей.

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