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Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:38

Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа

Высшее образование в отечественных учебных заведениях в этом учебном году получают более 356 тыс. гостей из других стран, сообщает издание "Ведомости". В лидерах учащиеся из Белоруссии, Таджикистана и КНР.

Согласно данным властей всего в конкурсе на обучение в пределах квоты для иностранных граждан участвовали в минувшей приёмной кампании в российские вузы из граждане из 161 страны.

Максимальной популярностью у абитуриентов из других государств пользуются специальности, связанные со здравоохранением (педиатрия, лечебное дело, стоматология), международными отношениями, экономикой, юриспруденцией, а также строительством.

По прогнозам минобрнауки через пять лет общее количество иностранных студентов должно вырасти в 1,4 раза и достигнуть полумиллиона человек.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Субочева Юлия (Attribution-Share Alike 4.0).

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