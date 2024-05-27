Высшее образование в отечественных учебных заведениях в этом учебном году получают более 356 тыс. гостей из других стран, сообщает издание "Ведомости". В лидерах учащиеся из Белоруссии, Таджикистана и КНР.

Согласно данным властей всего в конкурсе на обучение в пределах квоты для иностранных граждан участвовали в минувшей приёмной кампании в российские вузы из граждане из 161 страны.

Максимальной популярностью у абитуриентов из других государств пользуются специальности, связанные со здравоохранением (педиатрия, лечебное дело, стоматология), международными отношениями, экономикой, юриспруденцией, а также строительством.

По прогнозам минобрнауки через пять лет общее количество иностранных студентов должно вырасти в 1,4 раза и достигнуть полумиллиона человек.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Субочева Юлия (Attribution-Share Alike 4.0).