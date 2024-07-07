В первые пять месяцев текущего года количество оборудования и машин, произведенных в Москве, возросло на 36,4% в сравнении с аналогичным периодом года предыдущего, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Чиновник сделал акцент, что выпускаемая продукция востребована как в нашей стране, так и за рубежом.

"Товары столичных производителей востребованы в автомобильной, аэрокосмической и нефтегазовой промышленности, а также в сфере энергетики, с/х, медицины и других отраслях", — резюмировал вице-мэр.

Также Москва ключевые позиции в сфере лифтостроения. За все время работы Щербинский лифтостроительный завод выпустил суммарно 245 тысяч лифтов.

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