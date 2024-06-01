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В штаб Трампа поступило 53 млн долларов за сутки после вердикта присяжных
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:00

В штаб Трампа поступило 53 млн долларов за сутки после вердикта присяжных

Кандидату в президенты США, виновному в фальсификации документов Дональду Трампу в течении суток после оглашения обвинительного вердикта жюри присяжных, соотечественники перечислили около более 53 млн долларов, сообщает The New York Times со ссылкой на предвыборный штаб политика.

Известно, что за предыдущие полгода, республиканец собрал в свою предвыборную кассу лишь 58 млн долларов. Помимо этого, как особо отметили в штабе, почти треть жертвователей за последние 24 часа - это новые источники, которые раньше не поддерживали кампанию Трампа.

Накануне суд присяжных в Нью-Йорке объявил Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации финансовой отчётности. Согласно заявлению прокуратуры, адвокат кандидата на высший государственный пост по его просьбе подкупил порноактрису Сторми Дэниэлс, чтобы она не придавала гласности информацию о связи с магнатом перед президентскими выборами.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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