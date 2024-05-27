По итогам первого квартала текущего года рынок доставки продуктов и товаров повседневного спроса вырос в субъектах федерации на 55% год к аналогичному периоду минувшего года, до 310 млрд руб., приводит свежие данные мониторинга Infoline.

Близкие показатели и у другого ведущего индикатора в сфере онлайн торговли Data Insight, по их исследованиям, данный сегмент в первом квартале вырос на 40% в заказах, до 185 млн, и на 58% в финансовых результатах, до 293 млрд руб.

При этом эксперты особо отмечают, что тренд складывается не за счет Москвы и мегаполисов в европейской части страны, где уже данная отрасль развита, а за счет регионов, в частности Сибири и Дальнего Востока.

Показательна статистика ритейлера "Магнит", у него уже 80% онлайн-заказов приходится на регионы за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Схожие тенденции у "Ленты" и "Самоката". По прогнозам аналитиков, по итогам года эта сфера экономики может вырасти более чем на 50% и превысить 1,4 трлн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Juliette Leufke (Creative Commons CC0 1.0).