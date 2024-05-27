По итогам первого квартала текущего года рынок доставки продуктов и товаров повседневного спроса вырос в субъектах федерации на 55% год к аналогичному периоду минувшего года, до 310 млрд руб., приводит свежие данные мониторинга Infoline.
Близкие показатели и у другого ведущего индикатора в сфере онлайн торговли Data Insight, по их исследованиям, данный сегмент в первом квартале вырос на 40% в заказах, до 185 млн, и на 58% в финансовых результатах, до 293 млрд руб.
При этом эксперты особо отмечают, что тренд складывается не за счет Москвы и мегаполисов в европейской части страны, где уже данная отрасль развита, а за счет регионов, в частности Сибири и Дальнего Востока.
Показательна статистика ритейлера "Магнит", у него уже 80% онлайн-заказов приходится на регионы за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Схожие тенденции у "Ленты" и "Самоката". По прогнозам аналитиков, по итогам года эта сфера экономики может вырасти более чем на 50% и превысить 1,4 трлн рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Juliette Leufke (Creative Commons CC0 1.0).
Economist: нехватка взрывчатки мешает западу увеличить производство боеприпасов для ВСУ
Острый недостаток взрывчатых компонентов не позволяет странам коллективного Запада увеличить производство вооружений для украинской армии, пишет свежий Economist.
Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов
Нынешний президент Литвы Гитанас Науседа с огромным отрывом опережает свою соперницу во втором туре выборов главы государства. Политик набрал почти три четверти процентов голосов, пришедших к избирательным урнам граждан, сообщает Главная избирательная комиссия страны после обработки данных со всех избирательных участков республики.
Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс" открылась в Москве
Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс", открытая в галерее "Краснохолмская" объединения "Выставочные залы Москвы", представляет уникальный обзор современного искусства, дизайна и технологий, где искусственный интеллект выступает в роли инструмента, помощника и соавтора.
В США разработали методику защиты материалов от бактериальных инфекций
В Технологическом институте Джорджии разработали инновационную методику защиты материалов от бактериальных инфекций без применения химикатов и антибиотиков.