День защиты детей в столице может стать самым жарким за последние 80 лет, прогнозируют в синоптики. Воздух может прогреться до +30 градусов, написала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

В целом, предстоящая неделя на излёте мая в Москве и Подмосковье ожидается на несколько градусов теплее многолетних значений. Так, днем воздух будет прогреваться до плюс 25-26 градусов, считают метеорологи. Также прогнозируется, что купальный сезон в водоёмах столичного региона может быть открыт через пару недель.

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