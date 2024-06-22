МЧС Казахстана: в центре Астаны горит 26-этажный небоскреб

В центре Астаны сильный пожар возник в жилом комплексе "Rixos Хан-Шатыр". По информации МЧС Казахстана небоскреб располагается по адресу на проспекте Туран 37/9. Сейчас горит наружная обшивка здания, идёт эвакуация жителей.

Частично в здании проживают люди, частично помещения высотки — офисные и торговые. По последним данным к ликвидации возгорания привлечены 16 единиц техники и 72 человека.

Известно, что ЖК был построен двенадцать лет назад по монолитно-каркасной технологии турецкой компанией Sembol Investment & Development. В здании, помимо прочего, есть фитнес-клуб и паркинг.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Staffsfire (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)