Соединенные штаты закроют два российских отделения визового центра. Речь идёт об учреждениях в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.
"Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", — сообщил глава российской дипломатической миссии.
Также официальный представитель нашей страны рассказал о еще одном деструктивном шаге американской администрации в сторону нашей страны. У российских дипломатов забрали карточки освобождения от налога.
Эти документы предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну, теперь у наших представителей таких возможностей нет, констатировал Анатолий Антонов.
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