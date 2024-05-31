В аппарате администрации американского Джо Байдена сделали заявление в отношении вынесенного единогласно жюри присяжных Нью-Йорка обвинительного вердикта 45-му президенту США Дональду Трампу. В канцелярии Белого дома сказали об уважении закона, воздержавшись от политических оценок решения суда.

"Мы уважаем верховенство закона и не имеем дополнительных комментариев", — говорится в заявлении представителя канцелярии советника Белого дома Яна Сэмса.

Согласно процедуре судья огласит приговор осужденному 11 июля 2024 года. Дональду Трампу за совершение преступления грозит реальный многолетний тюремный срок. Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. сторона защиты планирует в установленные законом сроки обжаловать вердикт присяжных. Сам экс-президент США пока находится на свободе, вопрос о мере пресечения в настоящий момент не решён, сообщает АР.

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