В аппарате администрации американского Джо Байдена сделали заявление в отношении вынесенного единогласно жюри присяжных Нью-Йорка обвинительного вердикта 45-му президенту США Дональду Трампу. В канцелярии Белого дома сказали об уважении закона, воздержавшись от политических оценок решения суда.
"Мы уважаем верховенство закона и не имеем дополнительных комментариев", — говорится в заявлении представителя канцелярии советника Белого дома Яна Сэмса.
Согласно процедуре судья огласит приговор осужденному 11 июля 2024 года. Дональду Трампу за совершение преступления грозит реальный многолетний тюремный срок. Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. сторона защиты планирует в установленные законом сроки обжаловать вердикт присяжных. Сам экс-президент США пока находится на свободе, вопрос о мере пресечения в настоящий момент не решён, сообщает АР.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Белый дом (Creative Commons Attribution-ShareAlike).
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выписан из больницы
Глава кабмина Словакии Роберт Фицо покинул медучреждение в Банска-Бистрицы, куда он был госпитализирован после покушения. Премьер-министра отправили долечиваться домой в Братиславу, сообщает местный новостной портал Dennik N.
Reuters: КНР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Власти Китайской республики отклонили приглашение на конференцию по Украине. Мероприятие планируют провести в Швейцарии в июне, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей
Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).
Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами
Врач Екатерина Кашух предупредила о возможной опасности заражения глистами от немытой клубники. Из-за того, что клубника растет близко к земле, на ней могут находиться глисты, а также множество болезнетворных бактерий и вирусов, таких как кишечная палочка, кронобактер и листерии, которые могут вызвать серьезные расстройства ЖКТ.