Четыре американских штата серьёзно пострадали от мощных торнадо и урагана, сообщает CNN. По меньшей мере 18 человек погибли, количество получивших травмы уточняется, сообщают экстренные службы. Речь идёт о территории Техаса, Оклахомы, Арканзаса и Кентукки.

Точное количество летальных исходов уточняется по мере разбора завалов. Непогода настигла и техасский городок Вэлли-Вью, где расположен квартал "мобильных домов" - легких жилых домов и автофургонов. Там судя по всему наибольшее число пострадавших.

По прогнозам метеорологов сохраняется опасность продвижения стихийного бедствия на Иллинойс, Индиану, Миссури и Теннесси. Ранее американский портал poweroutage.us сообщил, что природный катаклизм обесточил более полумиллиона домохозяйств от Техаса до Виргинии и Пенсильвании.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Джонатан Джеймс (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).