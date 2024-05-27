Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 89,7026
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.05.2024 : 97,0954
CNN: в США из-за торнадо и урагана погибли 18 человек
  1. Главная
  2. Мир
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:15

CNN: в США из-за торнадо и урагана погибли 18 человек

Четыре американских штата серьёзно пострадали от мощных торнадо и урагана, сообщает CNN. По меньшей мере 18 человек погибли, количество получивших травмы уточняется, сообщают экстренные службы. Речь идёт о территории Техаса, Оклахомы, Арканзаса и Кентукки.

Точное количество летальных исходов уточняется по мере разбора завалов. Непогода настигла и техасский городок Вэлли-Вью, где расположен квартал "мобильных домов" - легких жилых домов и автофургонов. Там судя по всему наибольшее число пострадавших.

По прогнозам метеорологов сохраняется опасность продвижения стихийного бедствия на Иллинойс, Индиану, Миссури и Теннесси. Ранее американский портал poweroutage.us сообщил, что природный катаклизм обесточил более полумиллиона домохозяйств от Техаса до Виргинии и Пенсильвании.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Джонатан Джеймс (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

Мир

Люди перекрывают улицы Еревана, протестуя против Пашиняна

Люди перекрывают улицы Еревана, протестуя против Пашиняна

Люди вышли на улицы по призыву лидера оппозиционного движения, архиепископа Баграта Галстаняна. Протестующие блокируют дороги в столице страны и межгосударственную трассу на Иран в черте города Аштарак.

Читать полностью
В Узбекистане заинтересовались дагестанскими саженцами винограда

В Узбекистане заинтересовались дагестанскими саженцами винограда

Узбекские власти проявили интерес к посадочному материалу из Дагестана в ходе встречи председателя кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В частности о саженцах винограда районированных для жаркого климата сортов, сообщают СМИ.

Читать полностью

Общество

Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа

Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа

Высшее образование в отечественных учебных заведениях в этом учебном году получают более 356 тыс. гостей из других стран, сообщает издание "Ведомости".

Читать полностью
Выставка

Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс" открылась в Москве

Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс", открытая в галерее "Краснохолмская" объединения "Выставочные залы Москвы", представляет уникальный обзор современного искусства, дизайна и технологий, где искусственный интеллект выступает в роли инструмента, помощника и соавтора.

Читать полностью

Новости