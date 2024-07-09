В инфекционную больницу Тувы экстренно доставлен 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает глава региона Владислав Ховалыг со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Из подробностей состояния пострадавших: один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывают. Ещё троим несовершеннолетним назначено амбулаторное лечение.
По информации местных СМИ пациенты начали жаловаться на недомогание после возвращения из детского оздоровительного лагеря "Чагытай". Министерству образования совместно с минздравом Тувы дано указание организовать проверку в лагере и инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные учреждения республики.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/FDA (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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