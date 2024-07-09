У военно-политического союза НАТО в скором времени будут большие экономические неприятности, которые окажут сильное влияние на их военный потенциал, а также на единение всех членов. При этом русофобская политика никуда не исчезнет, а лишь немного уменьшится. Об этом информировал РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.