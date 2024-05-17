Четверо американцев погибли в городе Хьюстон в американском штате Техас из-за обрушившегося на регион сильнейшего урагана, около миллиона человек остались без электричества, сообщает телеканал CBS.

"У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, значительные разрушения в центре города", - заявил мэр Хьюстона Джон Уитмир.

Аэропорты в регионе закрыты. Также проблемы есть и с наземным транспортным сообщениям. Спасатели работают на месте чрезвычайного происшествия. Оценивается масштаб ущерба, оказывается помощь пострадавшим от разгула стихии.

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