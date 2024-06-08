Двух детей, пропавших в начале недели в крупном лесном массиве на территории Свердловской области, нашли, они живы, сообщает оперативную информацию МЧС РФ.
По информации спасателей, двух подростков искали порядка 650 волонтеров и специалистов различных служб. Ситация в минувший вторник развивалась следующим образом: вечером 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области.
Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Пожилой мужчина сумел выйти на просёлочную дорогу и добрался до жилья людей, а вот подростки несколько суток провели под открытым небом.
По словам спасателей, у них собой не оказалось даже мобильной связи. Пропавших несовершеннолетних сумел обнаружить мужчина, который прочесывал местность на квадроцикле.
Сейчас найденные дети в удовлетворительном состоянии, хотя и истощены. Их готовят к отправке в медучреждения для обследования. Найдены и две собаки, сопровождавшие мальчика и девочку.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Николас А. Тонелли (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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