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В Сочи возведение волноломов оценили в 20 млрд рублей
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:59

В Сочи возведение волноломов оценили в 20 млрд рублей

В Сочи, на Приморской набережной в строительство современных берегоукрепительных сооружений порядка планируется инвестировать около 20 млрд рублей, поделилась планами в группе компаний "Десо", реализующей проект благоустройства, сообщает ТАСС.

"Финансирование предполагает на два этапа строительства около 20 млрд рублей на данный момент", — поделилась руководитель ГК "Десо" Анна Невзорова.

В ходе первого этапа реализации проекта запланировано строительство трех новых волноломов. Следующий этап, более масштабный, это возведение гидротехнического сооружения, которое позволит расширить набережную до 135 метров.

Строительство Приморской набережной в Сочи было завершено сорок лет назад, ее конечной точкой является пляж "Маяк". Приведение в порядок набережной организована в рамках проекта Сочи "Две реки — одно море". Приморская набережная — участок единого пешеходного маршрута протяженностью 15 км — от микрорайона Заречный в Центральном районе до микрорайона Старая Мацеста в Хостинском районе.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Евгений Лодянов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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