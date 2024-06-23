В Сочи, на Приморской набережной в строительство современных берегоукрепительных сооружений порядка планируется инвестировать около 20 млрд рублей, поделилась планами в группе компаний "Десо", реализующей проект благоустройства, сообщает ТАСС.
"Финансирование предполагает на два этапа строительства около 20 млрд рублей на данный момент", — поделилась руководитель ГК "Десо" Анна Невзорова.
В ходе первого этапа реализации проекта запланировано строительство трех новых волноломов. Следующий этап, более масштабный, это возведение гидротехнического сооружения, которое позволит расширить набережную до 135 метров.
Строительство Приморской набережной в Сочи было завершено сорок лет назад, ее конечной точкой является пляж "Маяк". Приведение в порядок набережной организована в рамках проекта Сочи "Две реки — одно море". Приморская набережная — участок единого пешеходного маршрута протяженностью 15 км — от микрорайона Заречный в Центральном районе до микрорайона Старая Мацеста в Хостинском районе.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Евгений Лодянов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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