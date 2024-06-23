Крымский полуостров вновь в зоне атаки украинских боевиков. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева по итогам отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек, из них 2 детей. Оперативную информацию глава субъекта федерации распространил в социальных сетях.

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения", — сообщил чиновник.

В районе пансионата "Лазурь" зафиксировано возгорание лесного массива на территории 150 м2. Пожарные расчеты выехали на место. Ещё из последствий происшедшего, на территории одного из ТСН на Северной стороне при падении осколков ракеты возникло небольшое горение жилого дома и построек.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Рикуша (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)