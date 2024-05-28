Политически мотивированной считает руководитель правозащитного органа Валерий Фадеев отказ виртуальных помощников "Алисы" и "Маруси" держать ответ по новым территориям нашей страны и в целом по ситуации с СВО. Претензии у главы Совета по правам человека стали реакцией на конкретные факты, после непосредственного общения с искусственным интеллектом.

Нейросетевые продукты "Алиса" и "Маруся" отвечать на вопросы "Чей Донбасс?" и "Что случилось в Буче?" заданные чиновником не стали. При этом, их аналоги, созданные американской компанией OpenAI в чате GPT ответы на эти вопросы дают. Правда в своей интерпретации.

"Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет — мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия. Довольно обтекаемо, но ответ есть. А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, важнейший идеологический вопрос", — обозначил позицию Валерий Фадеев.

Представитель Яндекса парировал позицию госслужащего, По мнению Александра Крайнова, если бы голосовые помощники отвечали бы на этот вопрос "плохо", то их работу вообще, скорее всего, запретили. Отказ от ответов на политические вопросы не носит идеологической подоплеки, считает эксперт по искусственному интеллекту.

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