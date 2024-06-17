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В Румынии автобус с украинскими детьми столкнулся с фургоном
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:59

В Румынии автобус с украинскими детьми столкнулся с фургоном

В Румынии автобус с 57 украинцами, среди которых 42 ребенка, столкнулся с фургоном и перевернулся, 15 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС. ЧП, по данным местных СМИ прозошло рядом с железнодорожным переездом между населенными пунктами Тариверде и Байя. Оба транспортных средства двигались в сторону города Констанца.

Уездные правоохранительные органы сообщают, что полутора десяткам пассажирам автобуса необходима медицинская помощь, 3 из них были госпитализированы. Они доставлены в больницу населенного пункта Михаил-Когальничану. Ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Отмечается, что украинцы возвращались на родину из Болгарии. В полиции указывают, что причиной аварии могли стать действия водителя - 52-летнего гражданина Украины.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Globetrotter19 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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