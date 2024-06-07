До конца года кабинет министров РФ, при участии бизнеса, научного и экспертного сообществ планирует утвердить единую программу исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе сессии "Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода" в рамках ПМЭФ-2024.
"Стремительное развитие искусственного интеллекта требует от правительства гибких стратегических подходов. Этот год действительно очень значимый — была утверждена обновленная Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года, Президент подписал новый майский указ о национальных целях развития до 2030 года. Кроме того, продолжается подготовка нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", куда будет включен отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту", — заявил зампред правительства.
Сейчас в нашей стране свыше 90 исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, которые занимаются научной работой. Среди них — 12 профильных центров, поддержанных правительством. Совместно с 40 индустриальными партнерами они разрабатывают прорывные решения.
Фото: пресс-служба правительства России
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