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На российский рынок выходят яблоки из КНДР
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На российский рынок выходят яблоки из КНДР

На рынок российских фруктов уже в ближайшее время придут северокорейские яблок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Соответствующее соглашение достигнуто между РФ и КНДР в конце июня. Первые поставки товарных партий могут пересечь границу двух стран уже этим летом.

Ранее, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и зампредседателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхор договорились о взаимодействии в сфере агропромышленного комплекса. Помимо плодовой продукции российским потребителям планируется поставлять молочные изделия и сельскохозяйственных животных.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Cvmontuy (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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