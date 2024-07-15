На рынок российских фруктов уже в ближайшее время придут северокорейские яблок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Соответствующее соглашение достигнуто между РФ и КНДР в конце июня. Первые поставки товарных партий могут пересечь границу двух стран уже этим летом.

Ранее, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и зампредседателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхор договорились о взаимодействии в сфере агропромышленного комплекса. Помимо плодовой продукции российским потребителям планируется поставлять молочные изделия и сельскохозяйственных животных.

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