Сейчас завершается подготовительная работа по оформлению разрешений для функционирования магазинов беспошлинной торговли, которые планируют открыть в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

Делать покупки в магазинах беспошлинной торговли смогут только сотрудники дипломатического корпуса и члены их семей. Товары будут продаваться в рублях, долларах и евро, таковы базовые положения постановления правительства РФ подписанное почти два года назад главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Стать клиентами новых торговых точек можно будет строго при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После сделки купли-продажи дипломатам будут выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться наряду с фискальной информацией ещё и сведения о покупателе.

В подразделении МИД особо обратили внимание, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".

В спецмагазинах времён СССР в основном шла реализация импортной бытовой электроники, одежды, ювелирных украшений, продуктов питания. Покупателями были иностранцы и советские граждане: дипломаты, специалисты, работавшие за рубежом, а также члены их семей.

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