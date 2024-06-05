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Мишустин: в РФ заработает программа развития фотоники на предстоящие 5 лет
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:10

Мишустин: в РФ заработает программа развития фотоники на предстоящие 5 лет

В России будет разработана комплексная целевая программа развития фотоники на период до 2030 года. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам своей рабочей поездки в Нижегородскую область. Разработчиками проекта станут минпромторг, минобрнауки, минфин и госкорпорация "Росатом", сообщает пресс-служба кабмина РФ.

На сегодняшний день фотонные технологии активно используются в электронном машиностроении, в медицинских приборах, а также в сфере телекоммуникаций и в сельском хозяйстве. На их основе делаются датчики, сенсоры, дисплеи и проекции. Проект должен быть представлен в правительство до 1 июля 2024 года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Смирнов Семен (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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